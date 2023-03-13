Ингушские единороссы открыли секцию самбо в Малгобекском районе

Церемония состоялась на базе топливно-энергетического колледжа имени Тугана Цурова в сельском поселении Нижние Ачалуки.

В мероприятии приняли участие заместители секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Ахмед Дидигов и по агитационно-пропагандистской работе Мустафа Цуров, депутат парламента Харон Саутиев, региональный координатор партийного проекта «Zа самбо» Ибрагим Чахкиев.

По информации регионального отделения партии, студенты среднего учебного заведения продемонстрировали первую показательную тренировку, оттачивали свои навыки.