Ингушские единороссы провели новогоднее мероприятие для детей из малоимущих семей

В мероприятии приняли участие секретарь муниципального отделения партии Магомед Евлоев, член МПС Мухамед Ганиев, депутат Троицкого сельского совета, директор колледжа Алихан Алиханов.

Отмечается, что на веселом празднике детям были подарены новогодние подарки, проведены игры, конкурсы, а также организовано представление сказочных персонажей.

«Такие инициативы позволяют поддерживать и помогать тем, кто нуждается в этом больше всего, и способствуют улучшению качества жизни в обществе. Кроме того, они отражают важную роль общественных и политических организаций в поддержке социально уязвимых групп населения», — рассказал газете «Ингушетия» Магомед Евлоев.