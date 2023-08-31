Ингушские единороссы проверили готовность лицея в Магасе к новому учебному году

В ходе мониторинга участники мероприятия осмотрели учебные классы, спортзалы и спортивные площадки, а также прилежащую территорию. Основное внимание было уделено общему состоянию здания, соблюдению основных требований безопасности, санитарных и противопожарных норм. По результатам проверки «партийный десант» пришёл к заключению, что лицей создал комфортные и безопасные условия для детей в новом учебном году.

«Я рада, что сегодня имела возможность лично оценить наличие условий для образовательного процесса детей, качество текущего ремонта, состояние мест приготовления и приема пищи, а также благоустройство школьных территорий — то, от чего напрямую зависит здоровье и безопасность детей, — отметила исполнительный секретарь местного отделения партии в г. Магасе Зарета Аушева. — Мы обратили внимание на пропускную систему, видеонаблюдение, работу охраны и многое другое. Современная школа обеспечена всем необходимым для качественного обучения ребят».

Напомним, готовность школ к предстоящему учебному году проверяется в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия». К проверке привлекаются родители учащихся, специалисты профильных ведомств и министерств. Главная задача акции — проверить противопожарную и антитеррористическую безопасность, а также условия для качественного образовательного процесса и дополнительного просвещения учащихся.