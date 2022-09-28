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Ингушские единороссы проверили ход реализации партийного проекта «Городская среда» в Назрани

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Единоросс, председатель горсовета Юсуп Богатырёв вместе с коллегами проверил ход реализации партийного проекта «Городская среда» в Назрани.

В инспекционном выезде приняли участие зампредседателя горсовета Назрани Ахмет-Хан Хамхоев, депутат горсовета Руслан Сагов, главный специалист архитектурного отдела мэрии Магомед-Басир Цечоев.

Первым пунктом рабочей поездки регионального координатора партпроекта «Городская среда» Богатырева и его группы стала прибрежная территория городского пруда, которая является одной из самых посещаемых в городе. Здесь будет зона для игры в волейбол и скейт-площадка. Затем партийцы проверили благоустройство скверов по ул. Московская, Студенческая и Новая.

«В процессе благоустройства в скверах предполагается установка скамеек и обустройство освещения, организация мест отдыха и озеленение, укладка тротуаров и малых архитектурных форм», — отметили участники мониторинга.

Как сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия», по итогам проверки были выявлены небольшие недочёты, которые, по заверению подрядчика, будут исправлены в ближайшее время.

Напомним, завершить благоустройство территорий планируется к концу текущего года. Реализация проекта «Городская среда» — создание комфортных дворов и современных общественных пространств — одно из положений Народной программы «Единой России».

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