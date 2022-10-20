Ингушские единороссы проверили ход строительства школы на 704 места в селе Али-Юрт

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», образовательное учреждение строится в рамках реализации Народной программы и партийного проекта «Новая школа». На его возведение направлено 595 млн руб.

Отмечается, что работы на объекте были начаты в ноябре 2021 года. В настоящее время готовность объекта составляет 90%. Школу планируют сдать в эксплуатацию до конца текущего года.

В современном учебном заведении будут созданы все условия для успешного интеллектуального, духовного, физического развития учащихся. Имеются актовый, спортивный, читальный залы, пищеблок и столовая, учебные кабинеты и лаборатории, административные помещения, установлены 2 лифта, спортивная площадка для нескольких игровых видов спорта. Здание школы соответствует всем современным стандартам.

В проверке объекта приняли участие заместитель председателя парламента Ингушетии Аза Хашиева, заместитель секретаря регионального отделения партии Ахмед Дидигов, депутат Народного собрания республики Батыр Хамхоев, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ибрагим Картоев, исполнительный секретарь местного отделения партии в Назрановском районе Адам Муталиев.

Напомним, в рамках проекта «Партийный десант» представители «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Депутаты и активисты партии организуют мониторинг готовности социально значимых объектов, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства и ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.