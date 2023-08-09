Ингушские единороссы проверили ход строительства школы в селе Берд-Юрт

В мероприятии приняли участие депутат Народного Собрания Ингушетии Муса Мархиев, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Сунженском районе Магомед Евлоев, глава сельского поселения Берд-юрт Магомед Гадаборшев и активистка Тамара Хашиева.

Как сообщили в региональном отделении партии, работы на объекте начаты в марте текущего года. На данный момент полностью сделано подвальное помещение, в планах на ближайшее время заливка первого этажа будущей школы. Сесть за парту первые ученики смогут уже после новогодних каникул 2024 года.

Отмечается, что в образовательном заведении предусмотрены специализированные кабинеты химии и физики, пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья и лифт. Кабинеты труда для мальчиков и девочек с различным оборудованием, отвечающим последним требованиям техники, футбольное и баскетбольное поля, игровые площадки на разные возраста, столовая и большой актовый зал для проведения мероприятий. Для будущих учеников и учителей создадут все необходимые условия для комфортного получения образования и работы.