Ингушские единороссы считают, что с общественной поддержкой можно добиться повышения качества жизни людей

«Учитывая предложения наших граждан, партия «Единая Россия» планирует в первую очередь наладить ситуацию с водоснабжением в республике, а также продолжить реализацию намеченных планов по повышению качества жизни жителей Ингушетии и стабильного развития региона. Надеюсь, что с поддержкой народа и совместными усилиями мы добьемся решения поставленных задач и качественных изменений во благо нашей родной республики», — отметил кандидат в депутаты Госдумы Бекхан Барахоев.

Основные проблемы, которые тревожат кандидата в депутаты Народного собрания региона Ахмеда Костоева, по его словам, относятся к социальным и

общественным.

«Я не питаю иллюзий, что, живя в достаточно депрессивном регионе, мы сможем наскоком решить проблемы, возникшие не сегодня. Но имеются вопросы, которые требуют незамедлительного принятия точных и эффективных решений. И таковой я считаю проблему распространения психотропных и наркотических средств в молодежной среде», — отмети он.

По словам другого кандидата в депутаты республиканского парламента Магомеда Тумгоева, сотнями сторонников партии, рядовыми жителями была проделана большая работа для того, чтобы предвыборная программа единороссов «включала в себя все аспекты развития Ингушетии от вопросов сферы здравоохранения до развития промышленности».

«Конечный итог принятия предвыборной программы может быть только один, чтобы ее реализация в позитивном ключе сказалась на жизни всех жителей нашей республики. Только в командной работе мы с вами сможем оправдать доверие народа и воплотить их чаяния», — сказал Тумгоев

«Мы вместе, сможем сделать наш регион привлекательным для жизни жителей. Уверена, что решения съезда партии, сегодняшней конференции регионального отделения «Единой России» станут основой для нового этапа партийной работы, для создания эффективной, конструктивной деятельности, которая обеспечит достижение нашей главной цели-повышения качества жизни наших жителей», — отметила в своем выступлении представитель единороссов Тамара Мальсагова.

Директор школы сельского поселения Кантышево, член партии «Единая Россия» Якуб Манкиев, как депутат муниципального образования, также направил свои предложения по благоустройству населенного пункта.

«Уверен в том, что, как и я, жители республики формулируя свои предложения думали о том, как улучшить жизнь людей, как благоустроить наши улицы, села и республику в целом. Теперь, когда программа получила народную поддержку, важно исполнить обещания. Мы все должны понимать степень ответственности перед нашими гражданами», — считает он.

Куратор интернет-платформы народной программы, кандидат в депутаты Народного собрания Ингушетии Аза Хашиева отметила, что многие из обращений жителей сразу же нашли решения.

«Думаю, что в дальнейшем вместе мы сможем решить все актуальные вопросы», — подчеркнула она.