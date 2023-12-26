Ингушские единороссы устроили новогодний праздник для детей участников СВО
Ингушские единороссы организовали в Назрани грандиозный предновогодний праздник для детей бойцов, которые в настоящее время сражаются на передовой.
В торжествах приняли участие 350 семей военнослужащих. В Театре юного зрителя состоялось представление с аниматорами и была представлена развлекательная программа.
«Музыка, танцы, уникальные декорации, костюмы — и полное погружение в атмосферу праздника. Кроме ярких эмоций, все дети получили новогодние подарки от депутата Госдумы России Бекхана Барахоева», — сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия.