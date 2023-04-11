Экология

Ингушские экологи выясняют причину загрязнения реки Камбилеевка

0

В Ингушетии выясняют причину помутнения реки Камбилеевка. Ранее местные жители жаловались на неприятный запах, исходящий от водоема, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Состояние реки крайне критическое, в последнее время водоем принял коричневый цвет. Помимо этого, жители сельских поселений Долаково и Кантышево Назрановского района, через которые протекает река, жаловались на неприятный запах», — говорится в сообщении.

На данный момент из реки взяты пробы для дальнейшего изучения. Результаты исследований будут готовы в течение нескольких недель.

Отмечается, что в основном сброс неочищенных сточных вод происходит у притока реки Камбилеевка — Собачья Балка. В результате неоднократно проведенных за последние годы исследований реки, было показано, что пробы воды не соответствуют требованиям по двум пунктам: пониженное содержание кислорода и повышенная окисляемость.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии проходит юнармейская акция «Верни герою имя»
В Ингушетии принимают заявки на республиканский конкурс молодых исполнителей «Илли»
Ингушетия готовится принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства
Ингушетия перенимает практики по противодействию экстремизму и терроризму в молодёжной среде
Ингушские студенты РНИМУ имени Н. И. Пирогова в Москве рассказали о своих планах
В Ингушетии прошёл региональный этап всероссийского турнира по шахматам «Белая ладья»
Жителей Ингушетии приглашают принять участие во Всероссийском диктанте здоровья
Сенатор Белан Хамчиев оказал гуманитарную помощь ингушским военнослужащим в зоне СВО
Сборная команда Ингушетии по боксу завоевала семь медалей различного достоинства в Черкесске
Сборная Ингушетии успешно выступила на чемпионате России по панкратиону
В Ингушетии «черный лесоруб» ответит еще и за кражу дорожного металлического ограждения

Главное

Яндекс.Метрика

 