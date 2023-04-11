Ингушские экологи выясняют причину загрязнения реки Камбилеевка

«Состояние реки крайне критическое, в последнее время водоем принял коричневый цвет. Помимо этого, жители сельских поселений Долаково и Кантышево Назрановского района, через которые протекает река, жаловались на неприятный запах», — говорится в сообщении.

На данный момент из реки взяты пробы для дальнейшего изучения. Результаты исследований будут готовы в течение нескольких недель.

Отмечается, что в основном сброс неочищенных сточных вод происходит у притока реки Камбилеевка — Собачья Балка. В результате неоднократно проведенных за последние годы исследований реки, было показано, что пробы воды не соответствуют требованиям по двум пунктам: пониженное содержание кислорода и повышенная окисляемость.