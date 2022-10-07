Ингушские футболисты снова включены в символическую сборную ЮФЛ

Как сообщил интернет портал ingfootball, Тангиев уже пятый раз вошел в состав символической сборной, а также претендует на звание лучшего игрока прошедшего тура, который будет выявлен по итогам голосования болельщиков. Символическая сборная составлена пресс-службой ЮФЛ.

Напомним, в матче 16-го тура Малгобекская команда одолела в домашней игре волгоградскую «ФШ им. Л. Слуцкого» (1:0). В отчетной игре Абдул-ХамидТангиев стал автором победного мяча, совершив сольный проход с центра поля, по пути обыграв защитников и вратаря, и отправил мяч в пустые ворота. Али Хадзиев, хоть и не отметился результативными действиями, проявил себя активно всю игру, старался цепляться мячи и создавать остроту у чужих ворот.