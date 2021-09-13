Ингушские футболисты сыграют на своем поле с командой «Нахичевань» из Ростова-на-Дону

«Ангушт» в четырнадцати играх набрал тридцать одно очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая на пять баллов от лидера соревнований — прохладненского «Энергетика».

Ростовчане, имеющие в активе 23 очка после 15 встреч, занимают пятую строчку в таблице. Напомним, в матче первого круга ростовчане одержали домашнюю победу над назрановцами со счетом 2:0.