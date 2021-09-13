Футбол

Ингушские футболисты сыграют на своем поле с командой «Нахичевань» из Ростова-на-Дону

0

Сегодня, 13 сентября, в 16:00 на стадионе «Центральный» имени Р. Аушева в Назрани пройдет матч первенства III лиги зоны ЮФО-СКФО, назрановский «Ангушт» примет на своем поле ростовскую «Нахичевань».

«Ангушт» в четырнадцати играх набрал тридцать одно очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая на пять баллов от лидера соревнований — прохладненского «Энергетика».

Ростовчане, имеющие в активе 23 очка после 15 встреч, занимают пятую строчку в таблице. Напомним, в матче первого круга ростовчане одержали домашнюю победу над назрановцами со счетом 2:0.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Строительство дамб для защиты населения от подтопления домов началось в Ингушетии
Скоростной поезд «Ласточка» по маршруту «Назрань — Минводы» будет делать остановку в Беслане
Как начать продавать через интернет
В Ингушетии продлят прививочную кампанию против коронавируса до 1 октября
Девятиклассник из Назрани стал победителем этапа Международного шахматного фестиваля «Гран-при Черного моря»
За весь период в Ингушетии умерло 295 человек с Covid-19
Ингушские антимонопольщики раскрыли крупнейший сговор в истории страны при закупке медизделий
Руководство закрытого из-за нарушений детсада в Ингушетии уличили в неполной оплате зарплаты воспитателям
Ингушский спортсмен Беслан Богатырев стал победителем Всероссийского первенства по боксу имени Иосифа Кобзона
В ТИК Назрановского района Ингушетии провели обучающий семинар в преддверии выборов
45-летний житель Ингушетии подозревается в нападение на сотрудников ГИБДД

Главное

Яндекс.Метрика

 