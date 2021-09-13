Ингушские футболисты сыграют на своем поле с командой «Нахичевань» из Ростова-на-Дону
Сегодня, 13 сентября, в 16:00 на стадионе «Центральный» имени Р. Аушева в Назрани пройдет матч первенства III лиги зоны ЮФО-СКФО, назрановский «Ангушт» примет на своем поле ростовскую «Нахичевань».
«Ангушт» в четырнадцати играх набрал тридцать одно очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, отставая на пять баллов от лидера соревнований — прохладненского «Энергетика».
Ростовчане, имеющие в активе 23 очка после 15 встреч, занимают пятую строчку в таблице. Напомним, в матче первого круга ростовчане одержали домашнюю победу над назрановцами со счетом 2:0.