Фестиваль

Ингушские гармонистки представили республику на фестивале «Звучит гармонь над Приэльбрусьем»

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Ингушские гармонистки представили свой регион на всероссийском фестивале-конкурсе «Звучит гармонь над Приэльбрусьем», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

По словам собеседника, в столице Кабардино-Балкарии собрались представители разных субъектов России. Звуки кавказской гармони органично переплетались со звуками знаменитых хромки и тальянки, вятской, тульской и татарской гармони. Ливенская и елецкая гармони, а также саратовская с колокольчиками добавляли свои самобытные штрихи.

В удивительный узор народных мелодий внесли свое звучание и представительницы Ингушетии. Минуси Маматова из села Барсуки сыграла народные мелодии «Песня партизан» и «Ты разбил мое сердце», а Буця Плиева из села Плиево исполнила «Танец ачалукинских ингушей» и попурри на тему ингушских народных мелодий.

В итоге Буця Плиева стала лауреатом второй степени, а Минуси Маматова — третьей. Кроме того, Буця Плиева стала участницей гала-концерта фестиваля «Звучит гармонь над Приэльбрусьем».

Напомним, организаторами мероприятия в Нальчике являются Российский государственный дом народного творчества имени Поленова, Минкультуры Кабардино-Балкарии, Северо-Кавказский государственный институт искусств и Кабардино-Балкарский методический центр народного творчества и культпросветработы.

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