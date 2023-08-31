Конкурс

Ингушские гармонистки примут участие во Всероссийском фестивале национальных гармоник

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Гармонистки Буця Плиева, Минуси Маматова и Хадижа Бекова примут участие в первом Всероссийском фестивале-конкурсе национальных гармоник «Звучит гармонь над Приэльбрусьем», сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

Как проинформировал собеседник, крупный культурный форум пройдет в начале октября текущего года в столице Кабардино-Балкарии, где соберутся лучшие исполнители со всей страны, виртуозно владеющие национальными музыкальными инструментами.

Ингушские гармонистки выступят в номинации «Сольное исполнительство». Минуси Маматова исполнит ингушские народные мелодии «Песня партизан» и «Са дог дохадир Iа» («Ты разбил мое сердце»). Хадижа Бекова готовит «Джейрахскую лезгинку» и ингушскую мелодию «Послушай мелодию Розы». Буця Плиева представит народную мелодию «Танец ачалукинских ингушей», а также попурри на тему ингушских мелодий.

«Их выход на конкурсную площадку обещает стать ярким и запоминающимся», — добавил собеседник.

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