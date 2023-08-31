Ингушские гармонистки примут участие во Всероссийском фестивале национальных гармоник

Как проинформировал собеседник, крупный культурный форум пройдет в начале октября текущего года в столице Кабардино-Балкарии, где соберутся лучшие исполнители со всей страны, виртуозно владеющие национальными музыкальными инструментами.

Ингушские гармонистки выступят в номинации «Сольное исполнительство». Минуси Маматова исполнит ингушские народные мелодии «Песня партизан» и «Са дог дохадир Iа» («Ты разбил мое сердце»). Хадижа Бекова готовит «Джейрахскую лезгинку» и ингушскую мелодию «Послушай мелодию Розы». Буця Плиева представит народную мелодию «Танец ачалукинских ингушей», а также попурри на тему ингушских мелодий.

«Их выход на конкурсную площадку обещает стать ярким и запоминающимся», — добавил собеседник.