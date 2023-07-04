Ингушские гармонисты примут участие в фестивале «Звучит гармонь над Приэльбрусьем»

Фестиваль состоится осенью текущего года в столице Кабардино-Балкарии. По мнению организаторов, он станет хорошей площадкой для обмена педагогическим опытом, а также сыграет свою роль в воспитании у молодежи чувства патриотизма и любви к родному краю.

В настоящее время идет отборочный тур, на который участники должны до 5 сентября представить видеозапись своего выступления. Большое количество известных гармонистов из Ингушетии уже выразили желание принять участие в мероприятии. Среди них Таус Бантаева из Сунженского районного ДК, Марем Тамасханова из Нестеровского, Айшат Майриева из Галашек, Салаут Мутеев из Малгобека, Фатима Товсултанова из Сагопши, Зина Илиева из Карабулака, Хадижа Бекова из Али-Юрта, Радимхан Арсанова из Кантышево, Назир Мамилов из Сурхахов, Буца Плиева из Плиево, Микаил Костоев и Мелиса Маматова из Барсуков, а также Алихан Тимурзиев из Назрановского РДК. В случае успешного прохождения отборочного тура они получат приглашения на заключительный этап, который состоится в Нальчике в начале октября.

Фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Приэльбрусьем» проводится при поддержке Министерства культуры России, Государственного Российского дома народного творчества имени В. Д. Поленова, Министерства культуры Кабардино-Балкарии, Северо-Кавказского государственного института искусств и Кабардино-Балкарского методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы.