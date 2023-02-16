Ингушские газовики подвели итоги взыскания долгов с абонентов
В 2022 году «Газпром межрегионгаз Назрань» подал в суды общей юрисдикции 6183 заявления о взыскании с абонентов задолженности за газ на 768 млн рублей.
Как сообщили газете в компании, судами принято 1892 решения на общую сумму 146 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.
«Мы регулярно информируем абонентов о наличии долга, направляем претензии, предоставляя возможность погасить задолженность в досудебном порядке. Если абоненты продолжают накапливать долги, обращаемся в суд, а в крайнем случае ограничиваем газоснабжение», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.