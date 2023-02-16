Ингушские газовики подвели итоги взыскания долгов с абонентов

Как сообщили газете в компании, судами принято 1892 решения на общую сумму 146 млн рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении.

«Мы регулярно информируем абонентов о наличии долга, направляем претензии, предоставляя возможность погасить задолженность в досудебном порядке. Если абоненты продолжают накапливать долги, обращаемся в суд, а в крайнем случае ограничиваем газоснабжение», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Альберт Льянов.