Газоснабжение

Ингушские газовики за полгода взыскали с абонентов более 120 млн руб. долгов

0

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» в первом полугодии 2021 года добилось через суды взыскания с потребителей-должников около 121 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.

«Решения о взыскании 121 млн руб. приняты судами по искам, поданным компанией в рамках мероприятий по сокращению просроченной дебиторской задолженности», — сказал собеседник издания.

По его информации, региональная компания идет навстречу абонентам при возникновении сложной финансовой ситуации и предлагает рассрочку платежа. Это позволяет потребителям избежать ситуаций, связанных обращением в судебные органы для принудительного взыскания задолженности, в том числе избежать дополнительных судебных расходов.

Как отметил начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Магомед Гагиев, к сожалению, в регионе есть потребители, которые не соблюдают установленные сроки оплаты.

Абонентам предлагают не доводить ситуацию до принятия крайних мер и оплатить долги за газ в кратчайшие сроки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Единая Россия» предложила конкретные меры по стабилизации стоимости «борщевого» набора
В текущем году в Ингушетии введено в строй 37 тыс. квадратных метров жилья
Калиматов поздравил мусульман с праздником Ид аль-Адха — ГIурба
Ингушетия получит 500 млн руб. на укрепление стабильности регионального бюджета
Республиканский конкурс СМИ на межнациональную тематику стартовал в Ингушетии
Новые водопроводы, линии электропередачи и ФОК появятся в двух селах Ингушетии
Зеленая энергетика: «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции
Сбер открыл первый на Юге обновленный офис
В Ингушетии произошло ДТП с участием трех иномарок
40-градусная жара ожидается в Ингушетии
Более ста семьям города Назрани Ингушетии розданы жертвенные бараны к Ид аль-Адха

Главное

Яндекс.Метрика

 