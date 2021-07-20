Ингушские газовики за полгода взыскали с абонентов более 120 млн руб. долгов
ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» в первом полугодии 2021 года добилось через суды взыскания с потребителей-должников около 121 млн рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе компании.
«Решения о взыскании 121 млн руб. приняты судами по искам, поданным компанией в рамках мероприятий по сокращению просроченной дебиторской задолженности», — сказал собеседник издания.
По его информации, региональная компания идет навстречу абонентам при возникновении сложной финансовой ситуации и предлагает рассрочку платежа. Это позволяет потребителям избежать ситуаций, связанных обращением в судебные органы для принудительного взыскания задолженности, в том числе избежать дополнительных судебных расходов.
Как отметил начальник юридического отдела ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Магомед Гагиев, к сожалению, в регионе есть потребители, которые не соблюдают установленные сроки оплаты.
Абонентам предлагают не доводить ситуацию до принятия крайних мер и оплатить долги за газ в кратчайшие сроки.