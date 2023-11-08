Гимнастика

Ингушские гимнастки завоевали две золотые медали на соревнованиях «Горные ласточки»

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Сборная команда Ингушетии завоевала 10 медалей на XI межрегиональных соревнованиях по художественной гимнастике «Горные ласточки».

Отмечается, что состязания прошли в городе Нальчик на базе Центра спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в министерстве спорта республики, в соревнованиях участвовали более 350 гимнасток, родившихся в период с 2006 по 2018 год, из 14 городов России. Турнир продолжался три дня, и по его результатам ингушские спортсменки завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые медали.

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