Мастер-класс

Ингушские гимназисты с помощью ученых из Новосибирска провели исследование древних артефактов

0

Учёные из Новосибирска провели семинар и мастер-класс для назрановских гимназистов 10-го химико-биологического класса по генетическому анализу ДНК артефактов, найденных в ходе раскопок на территории Ингушетии.

Исследования заинтересовали ингушских археологов, и они предоставили для научного семинара предметы быта, в том числе кувшины, относящиеся к аланской культуре и датируемые IV–XII веками.

«Мне, как исследователю, очень интересна данная работа», — подчеркнул заместитель директора Археологического центра имени Крупнова Умалат Гадиев.

Федеральный наставнический проект реализует Фонд образования города Новосибирска при поддержке негосударственного института развития «Инопрактика».

Как отметил научный руководитель Фонда образования города Новосибирска Сергей Седых, во время исследований изучается ДНК древних людей, изучаются остатки пищи, чтобы понять, чем питались предки. По его словам, в назрановской гимназии высококлассное микробиологическое оборудование.

Результаты исследований назрановских школьников будут отображены в практических работах, которые они представят в декабре текущего года на всероссийском форуме в Новосибирске.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Проект из Ингушетии победил на всероссийском грантовом конкурсе Росмолодёжи
Жителей Ингушетии приглашают к участию в фотоконкурсе «Территория природы»
Руководитель ГАС Ингушетии представил республику на международной конференции архивистов
Депутаты Джейрахского районного совета Ингушетии приняли участие в акции «Коробка храбрости»
В столице Ингушетии прошли мероприятия ко Всероссийскому дню правовой помощи детям
Глава Ингушетии вручил ключи от 10 новых школьных автобусов и 12 машин скорой помощи 
В Ингушетии намерены создать академию ораторского мастерства «Красноречивый Кавказ»
В МКЖР Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»
Глава Ингушетии поздравил телевизионщиков со Всемирным днем ТВ
В Магасе наградили победителей первого регионального конкурса «Ингушетия HACKATHON»
Юные пианистки из Ингушетии стали дипломантами первой степени международного конкурса имени Баха

Главное

Яндекс.Метрика

 