Ингушские гимназисты с помощью ученых из Новосибирска провели исследование древних артефактов

Исследования заинтересовали ингушских археологов, и они предоставили для научного семинара предметы быта, в том числе кувшины, относящиеся к аланской культуре и датируемые IV–XII веками.

«Мне, как исследователю, очень интересна данная работа», — подчеркнул заместитель директора Археологического центра имени Крупнова Умалат Гадиев.

Федеральный наставнический проект реализует Фонд образования города Новосибирска при поддержке негосударственного института развития «Инопрактика».

Как отметил научный руководитель Фонда образования города Новосибирска Сергей Седых, во время исследований изучается ДНК древних людей, изучаются остатки пищи, чтобы понять, чем питались предки. По его словам, в назрановской гимназии высококлассное микробиологическое оборудование.

Результаты исследований назрановских школьников будут отображены в практических работах, которые они представят в декабре текущего года на всероссийском форуме в Новосибирске.