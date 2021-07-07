Ингушские грэпплеры успешно выступили на первенстве России
Ингушские спортсмены успешно выступили на первенстве России по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги в городе Видное.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Тамерлан Дзауров стал победителем турнира, Иса Албогачиев (Тюмень) занял второе место по грэпплингу и второе место по грэпплингу-ги в весовой категории до 69 кг, Мурад Сапралиев занял третье место по грэпплингу-ги в весовой категории до 66 кг.
Соревнования были отбором на первенство мира по грэпплингу - 2021 и собрали 1319 участников из 49 регионов страны.