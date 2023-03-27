Грепплинг

Ингушские грэппплеры Ислам Цицкиев и Мухаммад Плиев стали победителями открытого турнира MOSCOW OPEN

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Ислам Цицкиев (справа), Мухаммад Плиев (слева)

Ингушские спортсмены стали победителями открытого турнира по спортивной борьбе грэпплинг Moscow Open, отбор на Russian Open.

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», Ислам Цицкиев в весовой категории до 71 кг и Мухаммад Плиев в весовой категории до 77 кг поднялись на первую ступеньку пьедестала.

Отмечается, что турниры Moscow Open проводятся с целью развития и популяризации спортивной борьбы грэпплинг в России. Задачами проведения турнира являются выявление сильнейших спортсменов, пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи, привлечение населения к систематическим занятиям спортом, укрепление связей между спортивными клубами.

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