Ингушские грэппплеры Ислам Цицкиев и Мухаммад Плиев стали победителями открытого турнира MOSCOW OPEN

Как сообщил интернет-ресурс «ИнгушСпорт», Ислам Цицкиев в весовой категории до 71 кг и Мухаммад Плиев в весовой категории до 77 кг поднялись на первую ступеньку пьедестала.

Отмечается, что турниры Moscow Open проводятся с целью развития и популяризации спортивной борьбы грэпплинг в России. Задачами проведения турнира являются выявление сильнейших спортсменов, пропаганда активного и здорового образа жизни среди молодежи, привлечение населения к систематическим занятиям спортом, укрепление связей между спортивными клубами.