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Ингушские художники декорировали домик на Всероссийской площадке «Таврида. Арт»

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Делегация Ингушетии из числа студентов колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга завершила работу в рамках проекта «Арт. Родина» на Всероссийской форумной площадке «Таврида. Арт».

Как сообщили в Коммолодёжи республики, ребята смогли синтезировать на именном домике современное с прошлым, чтобы показать, что сегодня, хоть и живем мы в мире прогресса, нельзя забывать кто ты, откуда и кому ты нужен.

«Участники проекта «Арт. Родина» показали себя с прекрасной стороны. Этап подбора эскиза и работа над ним была довольно сложной, но интересной. Они смогли показать любовь к своей малой родине через свое творчество. Как будете на Тавриде — делайте фотографии на фоне домика № 143-144, отмечайте нас, либо присылайте фотографии в личные сообщения группы», — поделился руководитель делегации Зелимхан Хантыгов.

 

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