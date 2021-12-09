Ингушские художники награждены дипломами оргкомитета дней республики в Париже

По решению экспертного совета выставки под председательством руководителя Европейского отделения художников Эдил-Гирея Дербичева и французской художницы Натали Коэн были отмечены дипломами оргкомитета лучшие работы в каждой номинации.

Дипломом первой степени в номинации «За творческую оригинальность» за картину «Эхо дзурдзуков» награждена Лида Оздоева. Дипломом первой степени в номинации «Живопись» за картину «Лена» награждена Софья Целоева. Дипломом первой степени в номинации «Живопись» за картину «Айа-София» награждена Хава Темирбиева.

Французский оргкомитет по проведению дней Ингушетии в Париже направил также благодарственные письма руководителю мастерской «Истинг» Зейнеп Дзараховой за представленную композицию ингушских национальных войлочных ковров «Ангушт», и заместителю директора Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Асе Евлоевой за активное участие в подготовке экспозиции выставки.