Ингушские художники награждены дипломами оргкомитета дней республики в Париже

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Ингушские художники отмечены дипломами оргкомитета выставки, прошедшей в рамках дней культуры Республики Ингушетия во Франции в Российском центре науки и культуры в Париже в октябре текущего года, сообщил газете «Ингушетия» руководитель Франко-ингушского центра по развитию и сотрудничеству Иса Боков.

По решению экспертного совета выставки под председательством руководителя Европейского отделения художников Эдил-Гирея Дербичева и французской художницы Натали Коэн были отмечены дипломами оргкомитета лучшие работы в каждой номинации.

Дипломом первой степени в номинации «За творческую оригинальность» за картину «Эхо дзурдзуков» награждена Лида Оздоева. Дипломом первой степени в номинации «Живопись» за картину «Лена» награждена Софья Целоева. Дипломом первой степени в номинации «Живопись» за картину «Айа-София» награждена Хава Темирбиева.

Французский оргкомитет по проведению дней Ингушетии в Париже направил также благодарственные письма руководителю мастерской «Истинг» Зейнеп Дзараховой за представленную композицию ингушских национальных войлочных ковров «Ангушт», и заместителю директора Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии Асе Евлоевой за активное участие в подготовке экспозиции выставки.

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