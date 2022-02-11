Ингушские истинги войдут в «Золотую антологию объектов нематериального культурного наследия»

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В рамках Года культурного наследия народов России Государственный Российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова осуществит издание «Золотой антологии объектов нематериального культурного наследия».

Ингушетия представит для «Золотой антологии...» войлочные орнаментированные ковры (истинги), являющиеся уникальным явлением традиционной культуры ингушей, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

В пресс-службе отметили, что уже на протяжении нескольких лет в РДНТ успешно работает мастерская известного этнографа Зейнеп Дзараховой, которая возрождает этот старинный народный художественный промысел.

Предполагается, что в «Золотую антологию...» войдут 100 шедевров нематериального наследия народов России.

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