Ингушские истинги войдут в «Золотую антологию объектов нематериального культурного наследия»

Ингушетия представит для «Золотой антологии...» войлочные орнаментированные ковры (истинги), являющиеся уникальным явлением традиционной культуры ингушей, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

В пресс-службе отметили, что уже на протяжении нескольких лет в РДНТ успешно работает мастерская известного этнографа Зейнеп Дзараховой, которая возрождает этот старинный народный художественный промысел.

Предполагается, что в «Золотую антологию...» войдут 100 шедевров нематериального наследия народов России.