Ингушские каратисты более 10 раз поднимались на пьедестал почета на Евразийских играх боевых искусств

По его информации, Адам Накостхоев (68 кг) стал победителем в разделах free-combat и mix-wrestling, а также завоевал серебро в разделе СЗ среди спортсменов 16-17 лет. Ибрагим Накастхоев (57 кг) одержал победу в разделе oriental-combat и завоевал серебряную медаль в разделе СЗ среди бойцов 14-15 лет. Илез Шаухалов (36 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета в разделе oriental-combat в возрастной группе 10-11 лет, Исмаил Чапанов (60 кг) победил в разделе СЗ в группе спортсменов 16-17лет, а Магомед-Саид Нальгиев (39 кг) — в разделе СЗ среди бойцов 8-9 лет, он же удостоился серебра в разделе oriental combat.

Также серебряных наград удостоились Ибрагим Барахоев (32 кг) в разделе СЗ и Мухаммад Накостхоев (26 кг) в разделе oriental combat в возрастных группах 10-11 лет и 8-9 лет соответственно. Бронзовые медали достались Адаму Шаухалову (36 кг) в разделе free-combat и Мухаммаду Накостхоеву (26 кг) в разделе СЗ среди бойцов 12-13 лет и 8-9 лет соответственно. Тренируются победители и призеры на базе клуба «Вайнах» под руководством опытного наставника Абдул-Азита Шаухалова.

В интервью нашей газете, президент Федерации всестилевого карате Ингушетии, тренер Абдул-Азит Шаухалов выразил благодарность представителям ингушской диаспоры Башкирии за помощь и поддержку спортсменов.

«От своего имени, а также от лица спортсменов и их родителей хочу поблагодарить наших ребят из Уфы — Ибрагима Плиева, Хамида Балаева, Адама Плиева, Хизира Дарсигова и Хизира Фаргиева, которые на протяжении всех соревновательных дней всячески помогали нам и поддерживали нашу делегацию», — сказал Шаухалов.

Отметим, что V Евразийские игры боевых искусств проходили в столице Башкирии с 11 по 15 мая. На протяжении всех соревновательных дней более 4 тысяч участников из 50 регионов России и 15 стран мира оспаривали первенство в 30-ти видах единоборств. Проект «Открытые Евразийские игры боевых искусств» является одним из крупнейших спортивных событий в области боевых искусств и спортивных единоборств. С 2018 года местом ежегодного проведения турнира является Уфа. Для состязаний одновременно задействуют различные площадки — татами, борцовские ковры, ринги, помосты и уличный полигон в Центре спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Римы Баталовой.