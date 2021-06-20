Каратэ

Ингушские каратисты стали победителями межклубного турнира в Нальчике

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Воспитанники Ауэля Шогенова завоевали первое общекомандное место на турнире по каратэ киокусинкай, который прошел в столице Кабардино-Балкарии.

Как рассказал в интервью «Ингушетии» наставник юных чемпионов, его подопечные забрали 9 из 14-ти разыгранных наград высшей пробы, а также удостоились 2 серебряных и 2 бронзовых медалей.

По его информации, чемпионами соревнований стали: среди бойцов 6-7 лет — Юсуф Ведзижев (20 кг), Тимофей Шорин (25 кг) и Ибрагим Гадаборшев (30 кг), среди спортсменов 7-8 лет — Дауд Ведзижев (30 кг), в возрастной группе 8-9 лет отметились Асланбек Мазиев (30 кг), Адам Холухоев (35 кг) и Дамир Мейерманов (40 кг).

Ахмеду Богатыреву (50 кг) и Саюп-Магомеду Арчакову (свыше 60 кг) не было равных в своих весах среди спортсменов 13-14 лет.

Кроме того, «серебром» отметились Ахмед Татиев (30 кг) и Ислам Арчаков (35 кг), а бронзовые медали в свой актив записали Марк Вазагов (25 кг) и Радислав Гончаров (30 кг).

Межклубный турнир по каратэ киокусинкай в Нальчике собрал более 150 участников из семи регионов России.

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