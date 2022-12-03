Каратэ

Ингушские каратисты завоевали 13 медалей на Всероссийском фестивале в Адыгее

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В Адыгее завершился первый этап Всероссийского фестиваля по всестилевому каратэ. Спортсмены из Ингушетии завоевали 13 медалей различного достоинства, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Соревнования проходили в трех дисциплинах: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты. Воспитанники ингушского спортивного клуба «Вайнах» первой возрастной группы завоевали 13 медалей, в том числе 6 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых», — говорится в сообщении.

Отмечаются, что борцы тренируются под руководством Абдул-Азита Шаухалова.

Каратисты старшей категории примут участие во втором этапе соревнований с 3 по 4 декабря.

Всего в фестивале принимают участие более 500 спортсменов из 24 регионов.

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