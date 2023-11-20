Ингушские каратисты завоевали три медали на первенстве мира
Спортсмены из сельского поселения Плиево завоевали две золотые и одну бронзовую медали на первенстве мира по всестилевому карате, которое проходило в Орле, сообщили газете «Ингушетия» в Назрановской районной администрации.
«Обладателями золотых наград стали Магомед-Сали Янарсанов, Магомед Плиев, а почетное третье место забрал Магомед Б. Плиев», — рассказал собеседник.
По его словам, тренирует спортсменов опытный наставник Абдул-Азит Шаухалов.
Отмечается, что мероприятие собрало более 1,5 тыс. спортсменов со всего мира.