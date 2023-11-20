Карате

Ингушские каратисты завоевали три медали на первенстве мира

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Спортсмены из сельского поселения Плиево завоевали две золотые и одну бронзовую медали на первенстве мира по всестилевому карате, которое проходило в Орле, сообщили газете «Ингушетия» в Назрановской районной администрации.

«Обладателями золотых наград стали Магомед-Сали Янарсанов, Магомед Плиев, а почетное третье место забрал Магомед Б. Плиев», — рассказал собеседник.

По его словам, тренирует спортсменов опытный наставник Абдул-Азит Шаухалов.

Отмечается, что мероприятие собрало более 1,5 тыс. спортсменов со всего мира.

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