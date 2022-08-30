Ингушские кикбоксеры успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Избербаше

Соревнования в дисциплине «лоу-кик» были посвящены памяти вице-президента Федерации кикбоксинга РД Гаирбека Алипашаевича Гаирбекова.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, в возрастной группе 2010-2011 и 2006-2007 годов рождения ингушские кикбоксеры завоевали три медали, из которых две золотые и одна бронзовая.

Победителями турнира стали Абдул-Рахим Костоев и Халид Цороев. Бронзовая награда у Адама Бекова. Тренируются спортсмены под руководством Руслана Костоева и Акромана Костоева.