Кикбоксинг

Ингушские кикбоксеры заняли первое общекомандное место на чемпионате и первенстве СКФО

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Сборная команда Ингушетии, принимавшая участие в чемпионате и первенстве СКФО по кикбоксингу в Избербаше (Дагестан), заняла первое место в общекомандном зачете.

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, соревнования проходили в следующих дисциплинах: «КI», «фулл-контакт», «лоу-кик», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». Ингушские спортсмены завоевали 25 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых медалей.

Ребята выступали под руководством опытных тренеров: Арсаева Руслана, Албакова Магомеда, Дударова Алихана, Кортоева Муслима, Цурова Руслана, Костоева Руслана, Чапанова Руслана, Султыгова Микаила, Боковой Фатимы и Кодзоева Мовсара.

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