Ингушские кикбоксеры заняли первое общекомандное место на чемпионате и первенстве СКФО
Сборная команда Ингушетии, принимавшая участие в чемпионате и первенстве СКФО по кикбоксингу в Избербаше (Дагестан), заняла первое место в общекомандном зачете.
Как сообщили в Минспорта Ингушетии, соревнования проходили в следующих дисциплинах: «КI», «фулл-контакт», «лоу-кик», «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». Ингушские спортсмены завоевали 25 золотых, 15 серебряных и 23 бронзовых медалей.
Ребята выступали под руководством опытных тренеров: Арсаева Руслана, Албакова Магомеда, Дударова Алихана, Кортоева Муслима, Цурова Руслана, Костоева Руслана, Чапанова Руслана, Султыгова Микаила, Боковой Фатимы и Кодзоева Мовсара.