Греко-римская борьба

Ингушские классики стали медалистами турнира памяти Арипа Абакарова

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Борцы классического стиля из Ингушетии Умар Оздоев и Ибрагим Точиев успешно выступили на турнире в дагестанском Каспийске, сообщил нашей газете представитель организаторов соревнований.

Спортивное мероприятие было посвящено памяти мастера спорта СССР по греко-римской борьбе, профессора кафедры спортивных единоборств ДГПУ, Арипа Абакарова.

По информации собеседника нашего издания, Умар Оздоев праздновал победу в категории до 44 кг. Ибрагим Точиев завоевал «бронзу» в весе до 48 кг.

Отметим, что Арип Абакаров был одним из ведущих специалистов борьбы в Дагестане, стоял у истоков возрождения этого вида спорта в республике. Он воспитал несколько десятков мастеров спорта России по греко-римской борьбе.

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