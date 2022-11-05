Ингушские классики стали медалистами турнира памяти Арипа Абакарова

Спортивное мероприятие было посвящено памяти мастера спорта СССР по греко-римской борьбе, профессора кафедры спортивных единоборств ДГПУ, Арипа Абакарова.

По информации собеседника нашего издания, Умар Оздоев праздновал победу в категории до 44 кг. Ибрагим Точиев завоевал «бронзу» в весе до 48 кг.

Отметим, что Арип Абакаров был одним из ведущих специалистов борьбы в Дагестане, стоял у истоков возрождения этого вида спорта в республике. Он воспитал несколько десятков мастеров спорта России по греко-римской борьбе.