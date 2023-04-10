Ингушские кукольники покажут свои спектакли смоленским детям

Как проинформировал наш собеседник, в Смоленском областном театре кукол ребята смогут увидеть три постановки ингушских кукольников: «Говорящий кувшин» режиссера-постановщика Лилии Шаховой, «Рожки да ножки» и «Волшебная лампа Аладдина» в постановке Вадима Домбровского.

Гастроли пройдут с 28 по 30 апреля в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли».