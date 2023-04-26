Ингушские кукольники представят в Смоленске три спектакля

По словам собеседника, смоленские дети, их родители и наставники увидят «Говорящий кувшин» режиссера-постановщика Лилии Шаховой и два спектакля в постановке Вадима Домбровского — «Рожки да ножки» и «Волшебная лампа Аладдина».

Поездка ингушских артистов состоится в рамках программы «Большие гастроли», которая проводится с 2014 года. Ее цель — формирование единого культурного пространства России, творческое взаимодействие театральных коллективов и привлечение новой зрительской аудитории, добавил собеседник.