Ингушские кукольники представят в Смоленске три спектакля

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Ингушский ТЮЗ на днях отправится в Смоленск, где с 28 по 30 апреля в областном кукольном театре имени Дмитрия Светильникова представит три своих спектакля, сообщили нашему изданию в Минкультуры республики.

По словам собеседника, смоленские дети, их родители и наставники увидят «Говорящий кувшин» режиссера-постановщика Лилии Шаховой и два спектакля в постановке Вадима Домбровского — «Рожки да ножки» и «Волшебная лампа Аладдина».

Поездка ингушских артистов состоится в рамках программы «Большие гастроли», которая проводится с 2014 года. Ее цель — формирование единого культурного пространства России, творческое взаимодействие театральных коллективов и привлечение новой зрительской аудитории, добавил собеседник.

 

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