Ингушские лучники показали высокие результаты на соревнованиях в Ставропольском крае

Федерация стрельбы из лука, арбалета Ингушетии, по словам её президента Анзора Евлоева, заявила на соревнования 12 спортсменов, которые продемонстрировали высокий уровень профессионализма и мастерства.

Как сообщила пресс-служба федерации, ингушские лучники заняли следующие призовые места в классе «Олимпик»: 1 место — Магомед Цечоев; 2 место — Джабраил Пугоев; 3 место — Магомед-Башир Султыгов. В классе «Исторический лук» места распределились в следующем порядке: 2 место — Сулейман Газгиреев; 3 место — Абу-Салам Гуражев.

Отмечается, что в групповых зачетах отличилась команда Адама Цечоева, Сулеймана Газгиреева и Магомеда Цечоева, которая заняла второе место.

По итогам соревнований, ингушские лучники продемонстрировали не только свои спортивные достижения, но и высокий уровень профессиональной подготовки.

«Их успех на турнире стал очередным доказательством того, что Ингушетия имеет талантливых спортсменов, готовых к любым вызовам и достижениям», — подчеркнул Анзор Евлоев.