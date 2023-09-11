Ингушские лучники примут участие в фестивале культуры и спорта народов юга России («Кавказские игры»), который пройдёт с 15 по 18 сентября в Ставрополе.

В ходе состязаний 20 регионов не только представят свою культуру, но и посоревнуются в 11 дисциплинах, среди которых лучный спорт.

Сразу два спортсмена, представляющие Федерацию стрельбы из лука, арбалета Ингушетии, будут участвовать в турнирах. Это действующий чемпион ЮФО Умар Дашлакиев, выступающий за соседнюю республику, и Аслан Гайтукиев.

«Оба спортсмена не раз проявляли выдающиеся навыки и мастерство в стрельбе из лука, и мы уверены, что они достойно представят нашу федерацию на фестивале. Их опыт и упорство помогут им справиться с конкуренцией и показать высокий уровень стрельбы. Желаем нашим спортсменам удачи на соревнованиях! Пусть каждый выстрел будет точным, каждый миг наполнен энергией и решимостью», — подчеркнул Алихан Гаирбеков, представитель Федерации стрельбы из лука, арбалета Ингушетии.