Ингушские лучники успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Рязани

На соревнованиях, проходивших в легкоатлетическом манеже «Юность» в Рязани, ингушским лучникам удалось выполнить спортивные нормативы. В турнире принимали участие около 300 представителей более чем из 20 регионов России. Спортсмены соревновались на дистанции 18 метров в классическом и блочном луке.

В квалификации наиболее успешным стал Ислам Чапанов — он выполнил норматив мастера спорта по стрельбе из лука. Хороший результат показал кандидат в мастера спорта Умар Дашлакиев, а Магомед Евлоев, Адам Шанхоев и Анзор Евлоев подтвердили его. Заур Озиев и Хаваж Гагиев смогли подтвердить взрослый разряд.