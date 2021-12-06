Ингушские лучники успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Рязани

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Ингушские спортсмены успешно выступили на XIII Всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука на призы Героя России, почётного гражданина города Рязани М. Г. Малахова, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики.

На соревнованиях, проходивших в легкоатлетическом манеже «Юность» в Рязани, ингушским лучникам удалось выполнить спортивные нормативы. В турнире принимали участие около 300 представителей более чем из 20 регионов России. Спортсмены соревновались на дистанции 18 метров в классическом и блочном луке.

В квалификации наиболее успешным стал Ислам Чапанов — он выполнил норматив мастера спорта по стрельбе из лука. Хороший результат показал кандидат в мастера спорта Умар Дашлакиев, а Магомед Евлоев, Адам Шанхоев и Анзор Евлоев подтвердили его. Заур Озиев и Хаваж Гагиев смогли подтвердить взрослый разряд.

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