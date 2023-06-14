Ингушские налоговики сообщили о новом порядке администрирования ЕНС для целей уплаты НДФЛ

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В России изменился порядок администрирования единого налогового счета (ЕНС) для целей уплаты НДФЛ с целью полного и своевременного поступления в региональные (в них поступает 85% НДФЛ) и местные бюджеты (поступает 15% НДФЛ).

Как сообщили в УФНС России по Ингушетии, Федеральный закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ изменил правила списания денежных средств с ЕНС в целях обеспечения стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты сумм НДФЛ, которые в настоящий момент являются основным источником доходов данных бюджетов. Согласно изменениям, деньги с ЕНС теперь станут списывать в первую очередь в счет погашения недоимки по НДФЛ, а во вторую — в счет текущей уплаты НДФЛ. Все прочие налоги и задолженности будут списывать с единого счета только после уплаты НДФЛ в полном размере.

По новым правилам списание денежных средств с ЕНС производится в следующей последовательности: недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате и перечислению; пени; проценты; штрафы.

Кроме того, при наличии положительного сальдо единого налогового счета плательщика суммы уже удержанного налоговыми агентами НДФЛ будут автоматически зачитываться в счет предстоящего исполнения обязанности по перечислению указанного налога. При этом отмена автоматического зачета по заявлению самого налогового агента не предусмотрена.

 

 

 

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