Ингушские налоговики сообщили о новом порядке администрирования ЕНС для целей уплаты НДФЛ

Как сообщили в УФНС России по Ингушетии, Федеральный закон от 29.05.2023 № 196-ФЗ изменил правила списания денежных средств с ЕНС в целях обеспечения стабильных поступлений в региональные и местные бюджеты сумм НДФЛ, которые в настоящий момент являются основным источником доходов данных бюджетов. Согласно изменениям, деньги с ЕНС теперь станут списывать в первую очередь в счет погашения недоимки по НДФЛ, а во вторую — в счет текущей уплаты НДФЛ. Все прочие налоги и задолженности будут списывать с единого счета только после уплаты НДФЛ в полном размере.

По новым правилам списание денежных средств с ЕНС производится в следующей последовательности: недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; НДФЛ — с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом; недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам, начиная с наиболее раннего момента ее возникновения; иные налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы — с момента возникновения обязанности по их уплате и перечислению; пени; проценты; штрафы.

Кроме того, при наличии положительного сальдо единого налогового счета плательщика суммы уже удержанного налоговыми агентами НДФЛ будут автоматически зачитываться в счет предстоящего исполнения обязанности по перечислению указанного налога. При этом отмена автоматического зачета по заявлению самого налогового агента не предусмотрена.