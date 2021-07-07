Гранты

Ингушские НКО могут подать заявки на гранты президентского фонда культурных инициатив

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НКО и коммерческие организации Ингушетии могут до 30 июля 2021 года подать заявки на гранты президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

Основная задача фонда культурных инициатив — поддержка проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий, таких как фестивали, премии и форумы, сетевые культурные проекты, проекты в области издательского дела и литературы, дизайна, моды, арт, музыки и саунд-дизайна, архитектуры и урбанистики, новых медиа, технологий дополненной и расширенной реальности.

Кроме некоммерческих и коммерческих организаций, в конкурсе могут участвовать также индивидуальные предприниматели. Исключение составляют государственные учреждения и корпорации, политические партии.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте https://фондкультурныхинициатив. рф/.

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