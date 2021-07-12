Ингушские офицеры Российской армии будут проводить встречи со школьниками

«Отрадно, что в Российской армии среди тех, кто верно служит своей Родине, кто готов в любую минуту встать на защиту интересов страны, становится все больше представителей нашей республики», — отметил Сластенин, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Только по призыву в рядах ВС России служат около 400 ингушей, в том числе призвано весной этого года 200 юношей. В рядах армии страны проходят службу более 180 ингушских офицеров. Кроме того, из года в год растет и количество поступающих в военные училища — более 200 курсантов учатся в высших военных образовательных учреждениях министерства обороны страны.

«Сегодня Глава республики уделяет огромное внимание вопросу военно-патриотической подготовки молодых людей. К учебному году в начальном военно-учебном заведении республики — горском кадетском корпусе откроются новый бассейн и тренировочный комплекс. Также в регионе активно развивается деятельность движения юнармейцев», — добавил премьер-министр.

В рамках встречи офицеры смогли задать вопросы главе правительства. Так, военнослужащий Забайкальского края обратился с просьбой о создании условий для приобретения в регионе билетов на самолет по воинским перевозочным документам. Сластенин отметил, что предложение будет вынесено на рассмотрение.

Еще одна немаловажная тема — возможность активизации часов основы военной службы в общеобразовательных учреждениях. Премьер сообщил, что в министерстве образования региона уже занимаются рассмотрением данного вопроса.

Кроме того, в ходе обсуждения от офицеров поступило предложение о разработке военными комиссариатами плана работы на год в школах и вузах. Речь шла о том, чтобы офицер, прибывающий в отпуск, получал задание в Военном комиссариате на проведение беседы со школьниками и студентами с целью популяризации преимуществ службы в армии и дальнейших перспектив трудоустройства.

Сластенин, положительно оценив и поддержав идею, рекомендовал ответственным лицам заняться подготовкой в реализации инициативы.