Ингушские охотоведы провели подкормку животных солью в республиканских заказниках

«Работники Назрановского охотучастка регулярно проводят биотехнологические мероприятия в лесах Ингушетии. Восполнить дефицит недостатка соли и других минеральных веществ у животных помогает солевой лизунец. Солевой лизунец охотоведы специально подвешивают к дереву, чтобы животное могло легко достать соль, и в то же время не растоптать ее», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проведение подобного рода биотехнических мероприятий обеспечивает поддержку здоровья диким животным.

В состав минеральной соли входят натрий, кальций и другие микроэлементы, недостаток которых может вызвать у животных серьезные болезни. К тому же подкормка повышает оседлость животных и избавляет их от необходимости искать пищу на открытых участках, доступных для охоты.