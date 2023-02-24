Хадж

Ингушские паломники смогут вылететь прямым авиарейсом из аэропорта «Магас» в Саудовскую Аравию

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В 2023 году совершить хадж в Саудовскую Аравию смогут 25 тыс. россиян. Прием документов уже стартовал, сообщили «Ингушетии» в министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

«В этом году власти Саудовской Аравии выделили для нашей страны квоту на 25 тыс. человек и сняли возрастное ограничение для паломников старше 65 лет», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что не смогут совершить хадж лица, чьи счета находятся под арестом по предписанию суда. Речь идет о сумме более 30 тыс. рублей.

Для жителей Ингушетии и других соседних регионов будут доступны прямые вылеты из аэропорта «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова. О количестве паломников из республики будет сообщено позже республиканским комитетом по хаджу.

Для получения более подробной информации необходимо обращаться по адресу: город Магас, улица Базоркина, 10. Телефон: 8 (938) 791-05-00.

Ранее «Ингушетия» информировала, что Глава региона Махмуд-Али Калиматов побывал в аэропорту «Магас», где проверил готовность осуществлять международные рейсы по имеющемуся статусу. В частности, речь шла о прямых рейсах в КСА во время хаджа-2023.

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