Как сообщили в законодательном органе республики, народные избранники окажут помощь и прибывающим в регион родственникам пострадавших, так как потерпевшие госпитализированы в реанимационных отделениях Сунженской больницы и нетранспортабельны.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров в телефонном режиме выразил благодарность своему коллеге Магомету Тумгоеву и братскому народу Ингушетии за оказываемую пострадавшим жителям Дагестана помощь и внимание. Парламентарии договорились, что будут регулярно поддерживать связь для обмена информацией.

Напомним, ДТП произошло накануне утром на федеральной автодороге «Кавказ». При опрокидывании рейсового автобуса 14 человек пострадали, один погиб.