Ингушские парламентарии поддержали пострадавших при опрокидывании рейсового автобуса «Краснодар — Махачкала»

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Депутаты посетили пострадавших в Сунженской больнице

По поручению председателя парламента Ингушетии Магомета Тумгоева члены комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов и Бадрудин Олигов прибыли на место аварии рейсового автобуса на ФАД «Кавказ», затем навестили пострадавших и оказали всю необходимую помощь.

Как сообщили в законодательном органе республики, народные избранники окажут помощь и прибывающим в регион родственникам пострадавших, так как потерпевшие госпитализированы в реанимационных отделениях Сунженской больницы и нетранспортабельны.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров в телефонном режиме выразил благодарность своему коллеге Магомету Тумгоеву и братскому народу Ингушетии за оказываемую пострадавшим жителям Дагестана помощь и внимание. Парламентарии договорились, что будут регулярно поддерживать связь для обмена информацией.

Напомним, ДТП произошло накануне утром на федеральной автодороге «Кавказ». При опрокидывании рейсового автобуса 14 человек пострадали, один погиб.

 

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