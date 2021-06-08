Ингушские поэты-песенники к 30-летию республики напишут новые произведения
Министр культуры Ингушетии Темерлан Дзейтов встретился с поэтами-песенниками Лемкой Султыговой и Абдулхамитом Барахоевым, сообщила пресс-служба регионального ведомства.
На встрече обсудили обновление песенного репертуара артистов и коллективов Ингушской государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева в преддверии празднования в следующем году 30-летия Республики Ингушетия.
Поэты-песенники представили варианты своих текстов главе ведомства, которые в дальнейшем будут рассматриваться художественным советом при ингушском Минкультуры. Утвержденные тексты будут представлены композиторам региона для создания новых песенных композиций.
В ходе встречи, в которой также приняли участие заместители министра Рустам Таркоев и Айна Ильясова, а также руководитель филармонии Руслан Куштов, был высказан ряд концептуальных предложений по тематике и жанрам песен для учета при создании песенных образцов.