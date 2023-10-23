Ингушские пограничники посетили учащихся специальной школы города Сунжа

Стражи границы приняли участие в праздновании важной даты и вручили ребятишкам подарочные наборы канцелярских принадлежностей. За оказание внимания детям с ограниченными возможностями здоровья директор школы Оздоева Фатима Эдалгиреевна передала благодарственное письмо начальнику Погрануправления.

«Посещение этой школы для пограничников стало уже хорошей традицией, и нам очень приятно, что дети с добротой и вниманием встречают нас у себя в гостях», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике.