Погрануправление

Ингушские пограничники посетили учащихся специальной школы города Сунжа

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии посетили специальную (коррекционную) общеобразовательную школу-интернат — детский сад в г. Сунже в рамках оказания шефской помощи и в связи с праздничными мероприятиями, приуроченными к 20-летию со дня открытия этого учреждения.

Стражи границы приняли участие в праздновании важной даты и вручили ребятишкам подарочные наборы канцелярских принадлежностей. За оказание внимания детям с ограниченными возможностями здоровья директор школы Оздоева Фатима Эдалгиреевна передала благодарственное письмо начальнику Погрануправления.

«Посещение этой школы для пограничников стало уже хорошей традицией, и нам очень приятно, что дети с добротой и вниманием встречают нас у себя в гостях», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по республике.

 

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