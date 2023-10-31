Ингушские пограничники провели мероприятия с учителями на тему профилактики экстремизма

Отмечается, что педагогический состав учебного заведения был информирован о характерных признаках и отличительных особенностях лиц, подверженных идеологии терроризма, в том числе террористической идеологии «колумбайна». Было обращено внимание на необходимость проведения профилактической и разъяснительной работы с родителями и учащимися образовательного учреждения на классных часах и уроках мужества.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Погрануправления по республике, на мероприятии отдельно рассмотрели вопрос влияния современных средств массовых коммуникаций на формирование сознания детей. Была отмечена также необходимость контроля со стороны родителей и преподавательского состава за потребляемым учащимися контентом в целях недопущения их вовлечения в противоправную деятельность, в том числе террористического и экстремистского характера.