Погрануправление

Ингушские пограничники провели мероприятия с учителями на тему профилактики экстремизма

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Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Ингушетии провели с педагогическим составом средней общеобразовательной школы — детского сада номер один Магаса мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма.

Отмечается, что педагогический состав учебного заведения был информирован о характерных признаках и отличительных особенностях лиц, подверженных идеологии терроризма, в том числе террористической идеологии «колумбайна». Было обращено внимание на необходимость проведения профилактической и разъяснительной работы с родителями и учащимися образовательного учреждения на классных часах и уроках мужества.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Погрануправления по республике, на мероприятии отдельно рассмотрели вопрос влияния современных средств массовых коммуникаций на формирование сознания детей. Была отмечена также необходимость контроля со стороны родителей и преподавательского состава за потребляемым учащимися контентом в целях недопущения их вовлечения в противоправную деятельность, в том числе террористического и экстремистского характера.

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