Ингушские поисковики приняли участие в захоронении останков красноармейцев в Кабардино-Балкарии

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Ингушские поисковики приняли участие в торжественном захоронении останков 11 красноармейцев, поднятых в ходе полевых поисковых работ, проходивших в рамках Вахты памяти на территории Кабардино-Балкарии.

Как рассказал газете «Ингушетия» командир отряда «Малгобек» Беслан Дзейтов, траурный митинг и церемония перезахоронения останков одиннадцати бойцов Красной армии, погибших на территории КБР в годы Великой Отечественной войны, состоялись в Терском районе, на окраине селения Дейское, возле братской могилы и памятника расстрелянным терским партизанам.

Участниками митинга стали представители органов местного самоуправления, общественных организаций, военного комиссариата, ДОСААФ, «Юнармии», Росгвардии, молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир» и СМИ, жители Терского района.

По словам поисковиков, останки одного бойца по личным вещам удалось опознать как младшего лейтенанта Осипова Николая Антоновича, который в составе своего подразделения защищал терскую землю. Также удалось найти его родственников, которые в скором времени будут приглашены посетить могилу своего предка.

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