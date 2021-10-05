Беслан Дзейтов и младшие научные сотрудники Ингушского государственного университета Ильяс Тебоев и Магомед Хамчиев организовали на площадке патриотического воспитания выставку артефактов времен Великой Отечественной войны под названием «Стрелковое оружие Победы». Выставку посетили врио Главы Дагестана Сергей Меликов и члены правительства.

Вместе с представителями из Ингушетии спикерами на площадке выступали представители Сербии, Архангельской и Смоленской областей, Нижнего Новгорода и Дагестана. Выступая на круглом столе, Беслан Дзейтов рассказал о работе, проводимой в Ингушетии Поисковым движением России, по патриотическому воспитанию молодежи.

Как рассказал газете «Ингушетия» Беслан Дзейтов, на площадке патриотического воспитания впервые провели историческую реконструкцию легендарного штурма Сапун-горы в битве за Крым 245 стрелковой дивизии, которая формировалась на Северном Кавказе и в составе которой воевали более 700 бойцов ингушской национальности.

Представители комитета молодежи Дагестана, учредителя форума «Каспий — 2021», выразили благодарность ингушской делегации за оказанную помощь и поддержку в работе форума.