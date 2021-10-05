Выставка

Ингушские поисковики провели выставку артефактов времен ВОВ на международном форуме «Каспий — 2021»

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Делегация из Ингушетии под руководством координатора проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», главы поискового движения в республике Беслана Дзейтова приняла участие в международном молодежном форуме «Каспий — 2021», который прошел в дагестанском городе Избербаш.

Беслан Дзейтов и младшие научные сотрудники Ингушского государственного университета Ильяс Тебоев и Магомед Хамчиев организовали на площадке патриотического воспитания выставку артефактов времен Великой Отечественной войны под названием «Стрелковое оружие Победы». Выставку посетили врио Главы Дагестана Сергей Меликов и члены правительства.

Вместе с представителями из Ингушетии спикерами на площадке выступали представители Сербии, Архангельской и Смоленской областей, Нижнего Новгорода и Дагестана. Выступая на круглом столе, Беслан Дзейтов рассказал о работе, проводимой в Ингушетии Поисковым движением России, по патриотическому воспитанию молодежи.

Как рассказал газете «Ингушетия» Беслан Дзейтов, на площадке патриотического воспитания впервые провели историческую реконструкцию легендарного штурма Сапун-горы в битве за Крым 245 стрелковой дивизии, которая формировалась на Северном Кавказе и в составе которой воевали более 700 бойцов ингушской национальности.

Представители комитета молодежи Дагестана, учредителя форума «Каспий — 2021», выразили благодарность ингушской делегации за оказанную помощь и поддержку в работе форума.

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