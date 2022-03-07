Криминал

Ингушские полицейские задержали находящегося в федеральном розыске преступника

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Находившего в федеральном розыске гражданина задержали правоохранители в городе Карабулаке Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД региона.

«Сотрудники МВД России по Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске по уголовному делу, возбуждённому по статье 264.1 УК России (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», — говорится в сообщении.

Мужчине грозит штраф до 300 тыс. рублей, общественные работы либо до 2 лет лишение свободы с запретом занимать определенные должности в течение 3 лет.

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