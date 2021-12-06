Ингушские пожарные спасли условно пострадавших студентов и потушили пожар
В Ингушетии пожарные и спасатели регионального управления МЧС провели пожарно-тактическое учение в Ингушском исламском университете, в ходе которого спасли пострадавших и потушили условный пожар, сообщили газете «Ингушетия» в понедельник, 6 декабря, в чрезвычайном ведомстве.
«Во время проведения данных мероприятий студентов и сотрудников учебного заведения по пожарной тревоге эвакуировали из учебного здания. Представители чрезвычайного ведомства отработали действия по спасению и потушили условное возгорание. В ходе пожарно-тактических учений отрабатывались проверка срабатывания автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и практические навыки сотрудников по тушению пожара», — сказал собеседник.
По его словам, такие тренировки повышают эффективность действий персонала при возникновении чрезвычайной ситуации.