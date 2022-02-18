Мошенничество

Ингушские правоохранители задержали интернет-мошенника из Магнитогорска

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Правоохранители из Ингушетии, находящиеся в командировке в Магнитогорске, задержали местного жителя по подозрению в продаже в сети сувенирных ножей, сообщает пресс-служба МВД России по региону.

«Правоохранители из Ингушетии, направленные в служебную командировку в Магнитогорск Челябинской области, задержали местного интернет-мошенника, продававшего несуществующие ножи через соцсети. Уголовное дело было возбуждено после обращения в полицию местного жителя, которого задержанный «развел» на 5,8 тыс. рублей при покупке сувенирного ножа», — говорится в сообщении.

Мошенник доставлен в УМВД России по Магнитогорску и уже дал признательные показания.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что жительница Ингушетии перевела мошенникам 500 долларов на биржевую ставку.

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