Ингушские правоохранители задержали интернет-мошенника из Магнитогорска

«Правоохранители из Ингушетии, направленные в служебную командировку в Магнитогорск Челябинской области, задержали местного интернет-мошенника, продававшего несуществующие ножи через соцсети. Уголовное дело было возбуждено после обращения в полицию местного жителя, которого задержанный «развел» на 5,8 тыс. рублей при покупке сувенирного ножа», — говорится в сообщении.

Мошенник доставлен в УМВД России по Магнитогорску и уже дал признательные показания.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что жительница Ингушетии перевела мошенникам 500 долларов на биржевую ставку.