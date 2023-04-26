Ингушские представители спорта глухих участвуют в учебно-тренировочных сборах в Серпухове

Как сообщили в Минспорта республики, на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Княжьи дали» подготовку к важным стартам проходят призёры первенства России по вольной борьбе Точиев Илез и Кузьгов Микаил со своим тренером Нальгиевым Тимуром.

Отмечается, что тренировочные сборы организуются под руководством чемпиона Европы, мастера спорта международного класса, чемпиона и призера многих турниров и чемпионатов по вольной борьбе Андрея Семенцова.