Ингушские представители спорта глухих участвуют в учебно-тренировочных сборах в Серпухове
Юношеская сборная Ингушетии по греко-римской и вольной борьбе (спорт глухих) в составе сборной России проводит двухнедельные учебно-тренировочные сборы в городе Серпухове Московской области.
Как сообщили в Минспорта республики, на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Княжьи дали» подготовку к важным стартам проходят призёры первенства России по вольной борьбе Точиев Илез и Кузьгов Микаил со своим тренером Нальгиевым Тимуром.
Отмечается, что тренировочные сборы организуются под руководством чемпиона Европы, мастера спорта международного класса, чемпиона и призера многих турниров и чемпионатов по вольной борьбе Андрея Семенцова.